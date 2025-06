Schianto a Ozzero nel Milanese | auto finisce fuori strada feriti un 23enne e una donna di 44 anni

Un incidente scuote Ozzero questa mattina: un'auto finisce fuori strada lungo la statale Est Ticino, coinvolgendo due persone ferite lievemente. La scena si è svolta vicino alla Cascina Bugo, lasciando dietro di sé un velo di preoccupazione tra i residenti. Fortunatamente, le ferite del 23enne e della donna di 44 anni non sono gravi, ma l’accaduto sottolinea l’importanza di guidare con prudenza e attenzione in ogni momento.

Ozzero (Milano), 15 giugno 2025 – Incidente stradale questa mattina poco prima delle 10 nelle vicinanze della Cascina Bugo a Ozzero, nel Milanese a pochi chilometri da Abbiategrasso. Uno scontro fra due veicoli sulla statale Est Ticino  ha avuto come conseguenza che uno dei due veicoli con a bordo due persone, un giovane di 23 anni e una donna di 44, è finito fuori strada. Il ragazzo e la donna hanno riportato ferite non gravi e contusioni varie a causa dell’impatto. Non sono in ogni caso in pericolo di vita. Allertati carabinieri e pompieri .  Il 118 ha inviat  o sul posto oltre all’ambulanza anche l’elisoccorso, oltre alla pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso per i rilievi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it