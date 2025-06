Schiacciato da una pressa mentre lavorava | 35enne muore a Potenza dopo quasi una settimana di agonia

Un tragico incidente sul lavoro ha scosso Potenza: un giovane di 35 anni, rimasto gravemente ferito dopo essere stato travolto da una pressa, è purtroppo deceduto dopo quasi una settimana di agonia. La sua morte apre ancora una volta il dibattito sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e sull’importanza di prevenire tali tragedie. Continua a leggere per conoscere i dettagli di questa drammatica vicenda e le azioni delle autorità contro questo incidente.

È morto il 35enne lucano rimasto gravemente ferito il 9 giugno mentre lavorava in un'azienda di Tito, dove era stato travolto da una pressa per la lavorazione delle lamiere. Sull'incidente sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri e del personale dell'Azienda sanitaria di Potenza.