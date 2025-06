Scherma riscossa Italia! Il nome nuovo Galassi e l’esperto Santarelli si sfideranno in semifinale nella spada!

L'Italia si prepara a scrivere una nuova pagina di storia alla rassegna europea di Genova, con Matteo Galassi e Andrea Santarelli pronti a sfidarsi in semifinale di spada maschile. Un derby azzurro che promette emozioni e spettacolo, portando l’Italia verso un'altra possibile medaglia. Dopo il bronzo nel fioretto di Martina Batini, il nostro team si candida ancora una volta come protagonista indiscusso. Nell’altra semifinale si affronteranno...

Ci sarà un italiano in finale nella prova individuale di spada maschile agli Europei di Genova. Un obiettivo centrato grazie a Matteo Galassi ed Andrea Santarelli, che daranno vita ad un derby azzurro in semifinale. Si tratta della prima finale di questa rassegna continentale per l'Italia, che comunque è già certa di conquistare altre due medaglie dopo il bronzo di ieri nel fioretto di Martina Batini. Nell'altra semifinale si affronteranno l'ungherese Gergely Siklosi e l'ucraino Roman Svichkar. Una domenica finora da sogno per Matteo Galassi, vice campione del mondo Under 20 quest'anno. Il romagnolo, al suo primo Europeo della carriera, è già sul podio dopo un cammino semplicemente incredibile.

