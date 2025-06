Scherma l’Italia scopre Mariella Viale La giovane sciabolatrice si ferma a un passo dal podio

La giovane sciabolatrice italiana, Mariella Viale, ha emozionato gli appassionati di scherma agli Europei di Genova. Nonostante la sconfitta nei quarti, la sua performance ha dimostrato talento e determinazione, lasciando il pubblico entusiasta per il futuro della scherma italiana. La sua prima esperienza internazionale si conclude con un risultato che fa ben sperare: il suo...

Non ci sarĂ la medaglia per l’Italia nella prova individuale di sciabola femminile degli Europei di Genova. Mariella Viale ha fatto sognare, ma si è fermata ad un passo dal podio. La ventenne napoletana è stata sconfitta nei quarti di finale dall’ucraina Alina Komashchuk per 15-10 al termine di un assalto sempre condotto dall’avversaria. Resta comunque un ottimo campionato europeo quello della campana, che era alla sua prima esperienza. Il suo cammino era cominciato al primo turno con la vittoria per 15-11 sulla russa Smirnova, poi successivamente un ottimo 15-9 contro l’ucraina Bondar e negli ottavi aveva battuto nettamente la turca Erbil per 15-8. 🔗 Leggi su Oasport.it