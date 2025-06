Scenari globali fra politica ed economia Carlo Cottarelli all' incontro di Ferrara Popolare Europea

Scenari globali tra politica ed economia al centro del dibattito con Carlo Cottarelli, ospite di Ferrara Popolare Europea. Lunedì 16 giugno alle 17.30, nell’Hotel Astra, si terrà un intenso momento di analisi socio-economica e geopolitica, culminante nella presentazione del suo nuovo libro, 'Senza giri di parole'. Un appuntamento imperdibile per chi desidera comprendere le sfide attuali e il futuro del nostro mondo. Non mancate a questo coinvolgente confronto!

Ferrara Popolare Europea propone un momento di analisi socio-economica e geopolitica con l'economista Carlo Cottarelli. Lunedì 16 giugno alle 17.30, nella Sala conferenze dell'hotel Astra in viale Cavour 55, Carlo Cottarelli presenta il suo nuovo libro 'Senza giri di parole' (Mondadori 2025), un. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Scenari globali fra politica ed economia, Carlo Cottarelli all'incontro di Ferrara Popolare Europea

In questa notizia si parla di: carlo - cottarelli - ferrara - popolare

Un dialogo ai Musei Civici Eremitani sull’economia con Carlo Cottarelli: l’Italia e le sfide del futuro - I Musei Civici Eremitani di Padova ospitano un dialogo con Carlo Cottarelli, sul tema dell'economia, in occasione della decima edizione della rassegna “Il Suono e la Parola”.

Scenari globali fra politica ed economia, Carlo Cottarelli all'incontro di Ferrara Popolare Europea; Boninsegna, Berti e Zenga tifano per l'azionariato popolare dell'Inter.

Carlo Cottarelli “Azionariato popolare Inter? Non ne parlo”/ “Ci sono cose più gravi” - Soltanto tre settimane fa Carlo Cottarelli presentava il suo progetto di azionariato popolare per sostenere l’Inter, veicolato per mezzo della sua società, denominata Interspac: “Vogliamo ... Scrive ilsussidiario.net