scatta il nastro rosa tour ecco i risultati del circolo nautico sambenedettese

La terza tappa del Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025, partita da Vieste, si è conclusa a Brindisi. Il Circolo Nautico Sambenedettese (Cns), rappresentato in questa tappa da Andrea Novelli e Lorenzo Cameli, ha ottenuto un buon settimo posto. La regata è stata vinta dall'equipaggio dell'Aeronautica Militare, che ha superato quello turco di Goztepe Yelken e gli indiani del Royal Madras. "Siamo molto soddisfatti di questo avvio di tour - ha commentato la vicepresidente del Cns Laura Cennini - Dopo un inizio in salita, la vittoria nella seconda tappa è stata il giusto premio per il lavoro dei ragazzi.