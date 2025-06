Scanzi ad Arezzo | ‘na mattina che non scordi o forse sì

Una mattina a Arezzo, il quotidiano si anima con un incontro inaspettato: Emanuele, nel cuore della città, si imbatte in Andrea Scanzi, il giornalista che divide e appassiona. La scena, raccontata su Facebook, cattura l’essenza di un momento unico, tra entusiasmo e sorpresa, tra fan e critici. Ma cosa succede quando un incontro del genere diventa virale? Scopriamolo insieme, perché i piccoli eventi spesso nascondono le storie più sorprendenti.

Sul gruppo Facebook “Sei di Arezzo se”, è spuntato un post che ha subito fatto rumore. Emanuele racconta di aver incontrato Andrea Scanzi, quel giornalista che o lo ami o lo odi, uno che non passa inosservato. Emanuele incontra Andrea Scanzi. Sì, proprio lui, il giornalista famoso, quello che ti fa incazzare anche se sta zitto. Il nostro amico, gli si avvicina tutto gasato, pensando “Ora me faccio ‘na foto e divento famoso sui social pure io”. Ma Andrea, come se avesse appena beccato ‘na zanzara fastidiosa, risponde secco: «Ci conosciamo?!» E qui parte ‘na scenetta degna de teatro dialettale: Emanuele, con la faccia da scemo, fa “Può essere! Sono stato in carcere a lungo!” e la risposta di Scanzi è tipo “Ma che cavolo dici?” E da lì, due ore di spiegazioni sull’umorismo toscano. 🔗 Leggi su Lortica.it