Il mercato infiamma le trattative per Victor Osimhen, il gioiello del Napoli, ora nel mirino di grandi club italiani. Mentre la Juve si defila, sono russi gli sforzi del Milan e altre big, che non mollano la presa. L’ultimo colpo? Un possibile scambio con cash in favore degli azzurri, ma Allegri rimane a mani vuote. La sfida tra club si fa sempre più serrata, lasciando il futuro dell’attaccante ancora avvolto nel mistero.

Fanno sul serio per Victor Osimhen: l’intreccio di mercato fa fuori il Milan e fa sorridere il Napoli Rimane incerto il futuro di Victor Osimhen, corteggiato dalla Juventus fino a qualche settimana fa prima dell’allontanamento di Giuntoli a capo dell’area tecnica dei bianconeri. Victor Osimhen (LaPresse) – Calciomercato.it L’ex dirigente del Napoli ha lasciato la ‘Vecchia Signora’, che ha rivoluzionato i piani dirigenziali con l’arrivo di Comolli come Direttore generale. Osimhen così è uscito dai radar della Juve e a meno di clamorose sorprese non tornerà a giocare in Italia. Il nigeriano ha una clausola da 75 milioni di euro, con il Napoli alla ricerca di una sistemazione per il centravanti che di recente ha rifiutato una ricchissima offerta dall’ Al-Hilal, la nuova squadra per intenderci di Simone Inzaghi. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Scambio e cash per Osimhen: Allegri resta a mani vuote

