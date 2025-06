Scambi con il Giappone | Legami da rafforzare

Nei giorni scorsi, a Grosseto, si è tenuto un importante incontro istituzionale con il dottor Kubo Hiroschi dell’ambasciata giapponese, segnando un passo fondamentale nel rafforzamento dei legami tra Italia e Giappone. Questo scambio di idee e intenti apre nuove opportunità di collaborazione culturale, economica e scientifica, consolidando un ponte di dialogo e cooperazione che può portare benefici duraturi per entrambe le nazioni. È il momento di dare impulso a questa alleanza strategica.

GROSSETO Nei giorni scorsi, si è svolto un importante incontro istituzionale presso il palazzo della Provincia di Grosseto, che ha visto la partecipazione del dottor Kubo Hiroschi, funzionario dell’Ufficio Cultura e Stampa dell’ambasciata del Giappone e referente per i gemellaggi, in missione ufficiale in Toscana. L’incontro ha rappresentato un momento di riflessione e confronto sulle prospettive di rafforzamento dei rapporti di interscambio culturale ed economico tra il territorio grossetano e il Giappone, con particolare attenzione al patto di gemellaggio che, dal 1999, lega la Provincia e il Comune di Grosseto alla città di Kashiwara. 🔗 Leggi su Lanazione.it