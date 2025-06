Save Gaza | a Marzabotto la marcia per la Palestina che ripercorre i sentieri della strage nazifascista – Video

Una marcia simbolica e carica di emozione, partita da Marzabotto per richiamare l’attenzione sulla crisi in Palestina. Oltre 130 associazioni e comuni emiliani hanno percorso i sentieri della strage nazifascista, unendo memoria storica e solidarietà internazionale. Con le voci di “Bella Ciao” e lo slogan “Palestina...”, i partecipanti hanno dimostrato che la lotta per la giustizia attraversa le frontiere e il tempo, invitando tutti a riflettere e agire.

È partita da Marzabotto (Bologna), intorno alle 10:30 la marcia nazionale “Save Gaza-Fermate il governo di Israele”, a cui hanno aderito oltre 130 realtà tra cui le Acli, l’Arci, l’Anpi, la Cgil e una decina di Comuni emiliani compresi Bologna e Reggio Emilia. La marcia ha ripercorso i sentieri della strage nazifascista in cui morirono centinaia di persone. I manifestanti hanno camminato cantando “Bella Ciao” e scandendo lo slogan “Palestina libera”. In testa al corteo, a reggere lo striscione, la sindaca di Marzabotto Valentina Cuppi con il presidente dell’Ucoii (Unione delle comunità islamiche in Italia) Yassine Lafram. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Save Gaza”: a Marzabotto la marcia per la Palestina che ripercorre i sentieri della strage nazifascista – Video

