Sarri sibillino | il paragone fra il suo Napoli e quello attuale coinvolge De Laurentiis

Il paragone di Sarri tra il suo Napoli e quello attuale è avvolto da un’aura di ambiguità, quasi una frecciatina a De Laurentiis. Mentre il club si conferma tra le grandi del calcio italiano, i vecchi equilibri sembrano spostarsi: l’azzurro ora si presenta come una squadra stabile, con una progettualità che incanta. Un confronto che lascia intuire come il passato e il presente possano intrecciarsi in modo sorprendente.

Sarri paragona il suo Napoli a quello attuale: la sua frase è sibillina e sembra anche una piccola frecciatina a De Laurentiis. Il Napoli si è oramai stabilizzato come una delle big del calcio italiano. I vecchi equilibri che sembravano vedere Inter, Milan e Juve come quasi irraggiungibili sono stati oramai ribaltati e adesso, invece, gli azzurri sembrano forse addirittura una squadra che offre più certezze e progettualità rispetto a quasi tutte le suddette. Ha risposto al riguardo anche Maurizio Sarri, allenatore del Napoli fra il 2015 e il 2018 e pronto a tornare in sella alla guida della Lazio (squadra che allenava fino ad un anno fa).

