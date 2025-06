Sarri è tornato | Lazio sono di nuovo a casa I contatti con la Fiorentina? Vi dico che

Il ritorno di Sarri alla Lazio segna un nuovo capitolo emozionante. Il tecnico toscano, nel suo Clinic, svela i dettagli sulla Fiorentina e le sue decisioni future: da Gattuso, giudicato la scelta giusta per la nazionale, a una strategia di mercato che punta sui suoi talenti. Una stagione ricca di sorprese e opportunità si apre, lasciando i tifosi impazienti di scoprire cosa succederà.

Il tecnico toscano parla al suo Clinic: "Gattuso scelta giusta per la Nazionale, a patto che sia se stesso. Il mercato? Proporrò i miei giocatori". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Sarri è tornato: "Lazio, sono di nuovo a casa. I contatti con la Fiorentina? Vi dico che..."

Calciomercato, Sarri 'concede il bis' alla Lazio. Lotito: "È tornato a casa" - Maurizio Sarri è tornato alla Lazio, un segnale forte in un calciomercato che riflette il desiderio di stabilità dopo un periodo di cambiamenti.

Maurizio Sarri torna alla Lazio, adesso è ufficiale Bentornato in Serie A, Comandante P:S. I tabaccai di Formello possono festeggiare #Sarri #Lazio Vai su Facebook

#Sarri non sarà il primo tecnico ad essere tornato in panchina alla #Lazio. Ecco come sono andati i suoi predecessori Vai su X

Lazio, Sarri: “Sono tornato per affetto. Derby? Se ne parliamo ora non arrivo…” - Dal Clinic Maurizio Sarri a Castiglione della Pescaia, il neo allenatore della Lazio ha analizzato vari temi in vista della prossima stagione ... Scrive msn.com