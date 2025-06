Sarri duro | Il PSG ha dato una lezione al mondo ecco come ha fatto Poi il retroscena sul passato alla Juve 

Maurizio Sarri, protagonista indiscusso del calcio italiano, si prepara a scrivere un nuovo capitolo alla Lazio. Tuttavia, prima di immergersi nella sua avventura biancoceleste, ha dato spettacolo a Castiglione della Pescaia, tenendo un “clinic” che ha svelato i segreti del suo metodo e commentato con franchezza la recente lezione del PSG e il passato alla Juventus. Ecco come Sarri ha lasciato il segno, tra passato, presente e futuro...

Maurizio Sarri è tornato in Maremma per insegnare calcio. In attesa di dare il via al suo percorso con la Lazio il tecnico era presente oggi a Castiglione della Pescaia – alla Valletta Beach Club – per tenere un "clinic" di specializzazione dedicato ad allenatori (professionisti e non) e addetti ai lavori del mondo del pallone. Ai margini dell'evento ha rilasciato alcune dichiarazioni, eccole raccolte da Tmw. NUNO TAVARES – «Nuno Tavares è l'unica incognita della difesa che troverò, è forte ma anarchico, se riusciamo a inquadrarlo diventa fortissimo.