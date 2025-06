Sarabanda Celebrity salta perché non va in onda stasera 15 giugno

A causa di un imprevisto, la quarta puntata di Sarabanda Celebrity prevista per questa sera, 15 giugno 2025, salta e lascia spazio al grande calcio con PSG-Atletico Madrid su Italia1. Enrico Papi si prende una pausa, ma non temete: lo show musicale più amato della nostra infanzia tornerà presto a intrattarci con nuove emozioni. Restate sintonizzati, perché il divertimento è solo rinviato!

Salta la puntata di Sarabanda Celebrity del 15 giugno 2025: al suo posto va in onda il match di calcio Paris Saint Germain – Atletico Madrid alle 21.00 su Italia1. Enrico Papi, dunque, si ferma per una settimana con il quiz show musicale, simbolo della nostra infanzia. La quarta puntata, dunque, fa spazio al calcio, ma lo show è pronto a tornare. Salta la quarta puntata di Sarabanda Celebrity del 15 giugno 2025. Non è solo il quiz musicale più longevo della storia, perché Sarabanda racconta un pezzo di televisione (e ci riporta indietro nel tempo di parecchi anni alla nostra giovinezza). La notizia del suo ritorno è stata accolta positivamente dal pubblico, anche se la critica non ha perdonato la versione Celebrity. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Sarabanda Celebrity salta, perché non va in onda stasera 15 giugno

SARABANDA CELEBRITY: ENRICO PAPI RIPORTA SU ITALIA1 IL LEGGENDARIO GAME MUSICALE - Domenica 25 maggio su Italia 1 alle 21.20, ritorna “Sarabanda Celebrity,” il celebre game musicale condotto da Enrico Papi.

Sarabanda Celebrity non va in onda stasera 15 giugno: i motivi dello stop - Stasera – domenica 15 giugno 2025 – Italia 1 cancella la puntata di Sarabanda Celebrity per lasciare spazio a PSG-