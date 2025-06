Santissima Trinità 15 giugno 2025 Papa Leone XIV | lo sport è una scuola di pace e di fede

In un mondo che spesso sembra diviso, le parole di Papa Leone XIV risuonano come un invito a vivere lo sport come strumento di pace e fede. Celebrando la Solennità della Santissima Trinità , il Papa ci ricorda che l’allenamento quotidiano, sia spirituale che fisico, può diventare un gesto di gratuità e gioia, promuovendo un cammino di unità e fratellanza. Una visione che invita atleti e credenti a unirsi in uno spirito di vera solidarietà .

Papa Leone XIV esorta a pregare per la pace e fa riferimento allo sport come allenamento quotidiano in riferimento alla fede, e invita gli atleti a praticare sport con spirito di gratuitĂ e di gioco. Papa Leone XIV ha celebrato oggi, 15 giugno 2025, nel giorno in cui ricorre la SolennitĂ della Santissima TrinitĂ , la. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Santissima TrinitĂ 15 giugno 2025, Papa Leone XIV: lo sport è una scuola di pace e di fede

In questa notizia si parla di: papa - leone - sport - santissima

Sinner va in crisi alla domanda su Papa Leone XIV: “Perché mi dovete mettere in difficoltà ?” - In una conferenza stampa post-match, Jannik Sinner ha vissuto un momento di imbarazzo quando un giornalista gli ha posto una domanda riguardante il nuovo Papa Leone XIV, Robert Francis Prevost.

#PapaLeoneXIV #LeoneXIV SolennitĂ della Santissima TrinitĂ , in occasione del Giubileo dello Sport, il Santo Padre Leone XIV presiede la Celebrazione Eucaristica nella Basilica di San Pietro - X Vai su X

Papa Leone XIV presiede la Santa Messa nella SolennitĂ della Santissima TrinitĂ , in occasione del Giubileo dello Sport, nella Basilica di San Pietro. Una... Vai su Facebook

Leone XIV: con l'allenamento quotidiano dell'amore si costruisce un mondo nuovo; Papa Leone XIV: Gli atleti siano riflesso dell’amore di Dio Trinità ; Papa Leone XIV: Lo sport porta in sé un riflesso della bellezza di Dio.

Giubileo dello Sport. Papa Leone XIV: nessuno nasce campione, conta la capacità di rialzarsi - "Non è un caso che nella vita di molti santi del nostro tempo, lo sport abbia avuto un ruolo significativo, sia come pratica personale sia come via di evangelizzazione". Lo riporta msn.com