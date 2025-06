Santini Cycling spegne 60 candeline | due giorni di eventi una mostra e una collezione speciale

Santini Cycling festeggia con entusiasmo i suoi 60 anni di passione e innovazione nel mondo del ciclismo. Per celebrare questa importante ricorrenza, il 2025 si trasforma in un anno di eventi unici, tra pedalate, musica, talk e mostre dedicate alla storia e all’arte che hanno reso grande questo marchio. Due giorni di emozioni, con uno sguardo rivolto al passato e uno proiettato verso il futuro. Un vero festival per gli appassionati di ciclismo e non solo.

Il 2025 è l'anno in cui Santini Cycling celebra il 60° anniversario dalla fondazione e lo fa con un festival gratuito aperto a tutti ospitato nell'ampio parco della sede di Bergamo: pedalate, musica live, talk con grandi nomi del ciclismo e attività dedicate al benessere. In programma una mostra temporanea dedicata alla storia del brand, due gallerie di pezzi d'arte firmati da Luca Di Maggio e Simone Tribuiani, e il lancio di una collezione esclusiva ispirata ai team che hanno fatto la storia del brand. Come è nata l'azienda lo racconterà lui stesso, il Cavalier Pietro Santini che nel 1965 ha dato vita a un'impresa industriale che oggi è guidata dalle figlie Monica e Paola, esportando i propri capi da ciclismo in tutti i continenti.

