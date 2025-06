Sannino bloccato in Israele | Grazie dei tanti messaggi Ma ora la priorità è la mia famiglia

‚ÄúSto bene e speriamo di tornare presto. Grazie per i tantissimi messaggi di vicinanza e solidariet√†‚ÄĚ. A rassicurare familiari e amici √® Antonello Sannino,¬†presidente di Antinoo Arcigay Napoli e gi√† presidente della sezione¬†Anpi Maria Penna e Rocco Caraviello, che da due giorni √® bloccato in. 🔗 Leggi su Salernotoday.it ¬© Salernotoday.it - Sannino bloccato in Israele: "Grazie dei tanti messaggi. Ma ora la priorit√† √® la mia famiglia"

Torna presto a casa Antonello Sannino. Siamo tutti con te! Si ringraziano gli amici di Radio Pride per i costanti aggiornamenti sul caso e il loro lavoro impeccabile. https://www.radiopride.lgbt/raid-israeliano-sulliran-italiani-bloccati-a-tel-aviv-parla-antonello-san Vai su Facebook

