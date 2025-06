Sanità toscana la ricetta per guarire i mali dei pronto soccorso

In Toscana, la sanità d’urgenza si trova a un crocevia cruciale. I pronto soccorso affrontano l’assalto di una domanda crescente, con risorse sempre più limitate. La Simeu regionale, rappresentanza dei medici dell’emergenza, rilancia con un nuovo Consiglio direttivo e una leadership unitaria sotto Giuseppe Pepe. È il momento di trovare insieme la ricetta vincente per guarire i mali dei nostri pronto soccorso.

Firenze, 15 giugno 2025 – La medicina d'urgenza è a un bivio. Mentre i pronto soccorso della Toscana continuano a reggere l'urto di una domanda in crescita e di personale sempre più scarso, la Simeu regionale — la società scientifica che rappresenta i medici dell'emergenza — ha cambiato guida. E rilancia. Giovedì 12 giugno si è insediato il nuovo Consiglio direttivo regionale. Eletto all'unanimità, alla presidenza c'è il Giuseppe Pepe, direttore di Medicina d'emergenza-urgenza all'ospedale Versilia. Accanto a lui, nel ruolo di segretario, Michele Lanigra, direttore del pronto soccorso di Santa Maria Nuova, a Firenze.

