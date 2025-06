Sanità pubblica più efficiente e centrata sul paziente | Modena ospita la 3ª tappa del Lean Healthcare Tour

Sanit224, leader nell’innovazione sanitaria, torna a Modena con la terza tappa del Lean Healthcare Tour, un evento imperdibile dedicato a migliorare l’efficienza e la centralità del paziente. Organizzato dall’AUSL di Modena e Lean Healthcare Award, l’incontro riunisce esperti, strutture sanitarie e istituzioni per condividere best practice e strategie innovative. Un’occasione unica per plasmare il futuro della sanità, perché l’eccellenza parte dalla collaborazione e dall’innovazione condivisa.

