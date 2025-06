Sanità nuovi ambulatori | Primo passo per arrivare alla Casa di Comunità

Una giornata storica per la sanità delle colline metallifere: a Massa Marittima sono stati inaugurati i nuovi ambulatori, primo passo concreto verso la costruzione della futura Casa di Comunità Spoke. Un evento che segna il rilancio dei servizi sanitari locali e rafforza il legame tra cittadini e strutture pubbliche. La collaborazione tra istituzioni e professionisti apre nuove prospettive di salute e benessere per l’intera comunità, consolidando un impegno condiviso verso un sistema sanitario più vicino e efficiente.

MASSA MARITTIMA Giornata storica per la sanità comprensoriale e per quella, più nel dettaglio, di Massa Marittima e di tutte le colline metallifere. Sono stati inaugurati ieri i nuovi ambulatori che porteranno alla futura Casa di Comunità Spoke. Con la partecipazione di Eugenio Giani, presidente della Regione; Marco Torre, direttore generale Asl Tse; Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima, accompagnata dalla Giunta al completo; Tania Barbi, direttrice della zona Distretto. Alla mattinata erano presenti, fra l'altro l'assessore regionale Leonardo Marras insieme a Donatella Spadi ed Andrea Ulmi.

