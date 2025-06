Sanità Lidia Adorno M5S | A Palermo per salvare il diritto alla salute e le nostre vite

Sanit224 presenta Lidia Adorno del Movimento 5 Stelle, impegnata a Palermo per difendere il diritto fondamentale alla salute e le vite dei cittadini. Un’ondata di partecipazione senza precedenti si riversa nelle strade siciliane, con tre autobus partiti da Catania per unirsi alla mobilitazione regionale. In un momento cruciale, questa protesta rappresenta una voce forte contro il collasso del sistema sanitario e la necessità di urgentissime riforme.

"Un'ondata di partecipazione senza precedenti". Così Lidia Adorno, parlamentare regionale del M5S, commentando l'adesione massiccia alla manifestazione regionale in programma oggi a Palermo contro il collasso del sistema sanitario siciliano. Saranno tre gli autobus in partenza da Catania, a cui.

