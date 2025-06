Sanità la grande fuga Ero primaria ecco a quanto ho rinunciato Ho scelto la qualità di vita

La grande fuga nella sanità italiana sta cambiando il volto dell’assistenza pubblica e privata. Luisanna Cola, ex primaria ospedaliera, ha scelto di rinunciare alla carriera per privilegiare la qualità di vita, senza rimpianti. Una decisione che riflette un trend in crescita tra professionisti stanchi e alla ricerca di equilibrio. Ma quale impatto avrà questa emigrazione di esperti sulla salute dei cittadini? Scopriamolo insieme.

Fermo, 15 giugno 2025 – Si è pentita? “Assolutamente no”. Luisanna Col a, 60 anni, fino a gennaio primaria in ospedale a Fermo, nelle Marche, risponde al telefono mentre sta annaffiando le ortensie di casa. Sono almeno tremila ogni anno le dimissioni nella sua categoria. Dottoressa Cola, che lavoro fa oggi? “Non sto lavorando. E sono tra quelli che non cercano un’occupazione”. Si parla di una grande fuga nella sanità privata. “Dal punto di vista fiscale, al momento attuale il lavoro nel privato è favorito. Parliamo di medici, non di infermieri, perché l’aliquota che si applica è diversa. Per noi è del 43%. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Sanità, la grande fuga. “Ero primaria, ecco a quanto ho rinunciato. Ho scelto la qualità di vita”

In questa notizia si parla di: fuga - primaria - sanità - ecco

Sanità, la grande fuga. “Ero primaria, ecco a quanto ho rinunciato. Ho scelto la qualità di vita”; Medici di base, la grande fuga. La Fimmg: «Ecco perché non riusciremo più a garantire il servizio»; Sanità pubblica, la Uil dice la sua: ecco perché non abbiamo firmato.