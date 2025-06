Sanità Conte mobilita Palermo | Basta ai tagli del governo Meloni agli sprechi e al malaffare

In un momento in cui la speranza di una sanità efficiente si affievolisce, Giuseppe Conte scende in campo a Palermo con forza e determinazione. Denunciando i tagli del governo Meloni, gli sprechi e il malaffare che minacciano il diritto alla salute, il leader pentastellato invita i cittadini a unirsi contro un sistema ormai logoro e ingiusto. È ora di cambiare rotta e restituire dignità e efficienza alla nostra sanità pubblica.

"I cittadini sono stufi di aspettare anche otto mesi per un referto istologico, per poi scoprire che hanno un tumore con metastasi", ha dichiarato il leader pentastellato, ricordando come in Sicilia siano presenti 130 milioni di appalti e la sanità pubblica sia "spolpata" dai comitati che li gestiscono.

Sanità: Conte, 'allarme per notizie da Sicilia, M5S domenica a Palermo'; Il presidente del M5S Giuseppe Conte domenica 15 pomeriggio a Palermo per la manifestazione in difesa della sanità siciliana; Appalti sanitari truccati a Palermo. Di Paola (M5S): Serve shock per riorganizzare tutto.