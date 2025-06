Sanità al collasso con grillini e PD, caos nelle Regioni rosse.

Nel cuore della Sardegna, il sistema sanitario si trova nel caos, mentre le tensioni tra Grillini e PD scuotono le regioni rosse. Armando Bartolazzi, un assessore dal carattere audace, aveva grandi speranze di rinnovare la sanità locale, ma i risultati sono ancora lontani. La domanda che tutti si pongono è: potrà mai questa squadra rialzarsi e tornare a sorridere? La risposta, forse, dipende da un solo elemento: la volontà di cambiare.

«Nel campo della salute, credo che potrò essere un rombo di tuono». Gigi Riva, da lassù, sorvoli. Sia lodata la sua indomita anima e il suo imprendibile sinistro. Sono passati quattordici mesi dalla nomina di Armando Bartolazzi, funambolico assessore alla Sanità in Sardegna. Doveva essere lui il bomber della giunta pentastellata di Alessandra Todde. Per questo, aveva spavaldamente preso in prestito il soprannome della leggenda del Cagliari. L’illustre oncologo era un rinomato fuoriclasse, del resto: già sottosegretario del governo Conte, persino. Un abbondante annetto dopo la sua venuta, all’unica regione mai guidata da una pentastellata servirebbe però il defibrillatore. 🔗 Leggi su Panorama.it