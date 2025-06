Sangiustese | Giandomenico punta a rafforzare la squadra per l' Eccellenza

La Sangiustese di Luigi Giandomenico si prepara a rafforzare la propria rosa, puntando a una crescita significativa in Eccellenza. Con un focus sulla conferma dell’ossatura e l’aggiunta di elementi strategici, il team mira a compiere quel passo in più che possa portarla ai vertici. La strategia è chiara: consolidare le basi per poi sferrare l’attacco vincente, perché il sogno di tornare ai playoff è più vivo che mai.

"In questa fase stiamo cercando di confermare l'ossatura della squadra e poi dovremo aggiungere qualche elemento importante che ci permetta di fare il salto di qualità ". Luigi Giandomenico, allenatore della Sangiustese, spiega la filosofia per costruzione della nuova formazione che nei programmi iniziali dovrebbe essere in grado di fare un ulteriore passo avanti rispetto allo scorso anno quando è stato chiuso il cammino a ridosso dei playoff. "Tutti i giocatori – ha spiegato – hanno dato la disponibilità ". Ma per avere la certezza è necessario che mettano la firma sul tesseramento. L'idea generale è proseguire sulla strada intrapresa lo scorso anno ripartendo però da un'ossatura certa e ben precisa dopo le operazioni di mercato condotte lo scorso anno che praticamente hanno ridisegnato l'organico.

La Sangiustese riparte con Luigi Giandomenico: obiettivo playoff in Eccellenza - La Sangiustese torna in campo con Luigi Giandomenico alla guida, puntando ai playoff di Eccellenza. Il tecnico lavora insieme alla dirigenza per consolidare la rosa, mantenendo i migliori e inserendo i ritocchi necessari.

