san salvo piange ennio minchilli il re del tartufo

San Salvo piange Ennio Minchilli, il celebre “Re del Tartufo”, simbolo di passione e eccellenza nel settore. La sua scomparsa a 71 anni ha profondamente colpito la comunità locale e gli appassionati di gastronomia, lasciando un vuoto incolmabile. Figura storica e stimata imprenditore, Ennio incarnava l’amore per la terra e l’arte del tartufo. Il suo lascito continuerà a vivere attraverso le sue creazioni e l’ispirazione che ha saputo trasmettere a tutti.

