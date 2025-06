San Raffaele di Milano un uomo con lesione midollare torna a camminare | il video

Un traguardo straordinario all'IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano: un uomo con lesione midollare, che aveva perso la capacità di camminare, torna a muoversi grazie a una innovativa collaborazione con la Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa. Un video emozionante cattura il momento in cui il paziente compie i primi passi sul piazzale, simbolo di speranza e progresso nella medicina rigenerativa. Questo risultato apre nuove prospettive per chi affronta sfide simili, dimostrando che la scienza può cambiare vite.

