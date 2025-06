San Piero a Grado | il centro estetico ' L' Angolo della Bellezza' festeggia dieci anni di attività

San Piero a Grado celebra un traguardo speciale: il centro estetico L’Angolo della Bellezza compie dieci anni di eccellenza e dedizione al benessere dei clienti. Un decennio di passione, professionalità e attenzione all’estetica, riconosciuto anche dalla Confcommercio con una targa celebrativa consegnata all’imprenditrice Elena Toniolo. Un risultato che testimonia l’impegno costante nel regalare bellezza e serenità, confermando il ruolo fondamentale del centro nel cuore della comunità.

