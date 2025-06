san michele si presenta restaurato la basilica fa accordi con gli atenei

San Michele, maestosa e ricca di storia, torna a splendere grazie ai restauri recenti e alle nuove collaborazioni con gli atenei. Questo dialogo tra tutela e studio apre la strada a strategie innovative di conservazione, che potrebbero diventare un modello per altri monumenti. Gli ultimi interventi, inseriti nel progetto...

PAVIA I restauri da un lato e lo studio dall'altro. La basilica di San Michele, oltre ad aver bisogno di una costante attenzione per essere riportata ai fasti di ieri, è anche diventata un punto di riferimento per gli atenei che, sulla base di un accordo, mettono in atto nuove strategie d'intervento per definire protocolli di conservazione che potrebbero essere applicati ad altri monumenti. Gli ultimi interventi, inseriti nel progetto "Emblematici Maggiori" denominato "Il sistema San Michele: programma culturale e scientifico" di circa 1,4 milioni si stanno avviando alla conclusione, prevista per novembre.