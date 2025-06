San Buono ospita la terza tappa dell’Infiorata all’uncinetto itinerante la prima in Abruzzo per il 2025

San Buono si trasforma in un mosaico di creatività e tradizione, ospitando la terza tappa dell’Infiorata all’Uncinetto Itinerante, un evento unico che combina arte, cultura e passione. L’inaugurazione del nuovo pannello delle Uncinettine della Pro loco, dedicato al talento femminile e alla comunità locale, ha aggiunto un tocco speciale a questa Festa che promette di lasciare un segno indelebile nel cuore di tutti i partecipanti. La magia continua…

Il 12 e 13 giugno San Buono ha ospitato la terza tappa dell'Infiorata all'Uncinetto Itinerante, la prima in Abruzzo per il 2025, che ha portato colori, arte e tradizione nel cuore della comunità. Il 12 giugno è stato inaugurato il nuovo pannello delle Uncinettine della Pro loco, dedicato al.

