San Bartolomeo in Galdo si stringe nel dolore per il Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie

San Bartolomeo in Galdo si unisce in un fragile abbraccio di solidarietà e dolore per la perdita del Brigadiere Capo Carlo Legrottaglie, vittima di un tragico gesto. La comunità si è raccolta con rispetto e commozione, dimostrando il suo sostegno ai familiari e agli amici di un eroe che ha dedicato la vita alla sicurezza di tutti noi. Un ricordo indelebile che ci invita a riflettere sull’importanza dei valori e della solidarietà.

Comunicato Stampa Cordoglio e commozione ieri in Piazza Carlo Alberto Dalla Chiesa durante i funerali del militare barbaramente ucciso a Ostuni Ieri mattina a San Bartolomeo in Galdo si è vissuto un toccante momento di dolore e solidarietà per la

