Samuil Valchinov si unisce alla Consar Ravenna | Entusiasta di giocare in una città storica

"Sono entusiasta di entrare a far parte di questa società e di giocare in una città così ricca di storia e di trionfi". Samuil Valchinov, nuovo schiacciatore della Consar Ravenna, si è presentato così. Ieri pomeriggio il club del presidente Matteo Rossi lo ha annunciato ufficialmente. Bulgaro di Plovdiv, Valchinov compirà 24 anni a dicembre e, nello scacchiere di coach Antonio Valentini, andrà a sostituire Alessio Tallone che, a propria volta, ha proseguito il proprio percorso professionale ad Aversa. La diagonale degli schiacciatori sarà dunque praticamente nuova, visto che, nelle intenzioni del tecnico giallorosso, l'altra banda titolare sarà Zlatanov jr, promosso titolare dopo una stagione da 'primo cambio'.

