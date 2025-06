Samsara il ciclo delle idee | il Piemonte pronto a riunire memoria innovazione e comunità a Carmagnola

Il Piemonte si prepara a un grande evento che unisce memoria, innovazione e comunità: “Samsara – Il ciclo delle idee” a Carmagnola. Un’occasione unica per valorizzare le eccellenze regionali, tra storie di grandi pensatori e protagonisti contemporanei che incarnano il futuro. Tra passato e presente, il Piemonte si affaccia con orgoglio verso nuove sfide, dimostrando che la memoria alimenta l’innovazione e rafforza il senso di comunità. Un appuntamento da non perdere.

Il programma di “ Samsara – Il ciclo delle idee ” nasce con l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del Piemonte, considerandole prima di tutto come eccellenze al servizio della nostra Nazione. Tra passato, presente e futuro si intrecciano le storie di grandi piemontesi: da Augusto Del Noce ad Amedeo Guillet, passando per Adriano Olivetti e Annibale Radicati di Cocconato. Accanto a loro si affiancano protagonisti contemporanei che rappresentano il Piemonte di oggi, come la Fondazione Garuzzo, il Monastero di Bose, il Circolo dei lettori di Torino, il Politecnico, il Ccr, la Venaria Reale e molte altre realtà istituzionali e culturali. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - “Samsara il ciclo delle idee”: il Piemonte pronto a riunire memoria, innovazione e comunità a Carmagnola

In questa notizia si parla di: samsara - ciclo - idee - piemonte

"Samsara - il ciclo delle idee", gli appuntamenti a Carmagnola a giugno - A giugno, Carmagnola ospita “Samsara – Il ciclo delle idee”, un programma che celebra le eccellenze piemontesi al servizio della nazione.

Samsara il ciclo delle idee: il Piemonte pronto a riunire memoria, innovazione e comunità a Carmagnola; “Samsara – Il ciclo delle idee”, tra passato, presente e futuro le storie di grandi piemontesi; A Carmagnola (To) al via «Samsara – Il ciclo delle idee»: cultura e sociale per costruire il futuro con uno sguardo al passato.

“Samsara il ciclo delle idee”: il 20, 21 e 22 giugno il clou a Carmagnola

Lo riporta tpi.it: Tra gli ospiti, il direttore del Giornale Vittorio Feltri, l'inviato della Stampa a New York Francesco Semprini, lo scrittore e direttore della Fondazione Circolo dei Lettori Giuseppe Culicchia ...