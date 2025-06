Sampdoria-Salernitana verso il tutto esaurito | alle 18 | 30 il raduno dei tifosi

L’atmosfera si infiamma: alle 18.30, il raduno dei tifosi segna l’inizio di una giornata decisiva. Sampdoria-Salernitana si avvicina al tutto esaurito, con i biglietti per i settori più caldi già venduti e il calcio d’inizio che si avvicina. La passione si fa sentire forte e chiara: questa sfida dei playout promette emozioni indimenticabili e un finale da vivere fino all’ultimo minuto.

Sampdoria-Salernitana, si va verso il tutto esaurito per la gara di andata dei playout che mettono in palio la salvezza. Terminati anche i pochi biglietti rimasti per la gradinata Nord e i Distinti, già sold out anche la gradinata Sud. Rimangono pochi biglietti in tribuna d'onore e in tribuna.

