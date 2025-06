Sampdoria-Salernitana | orario probabili formazioni e dove vederla in tv

Il grande giorno è arrivato: oggi, domenica 15 giugno, la Sampdoria affronta la Salernitana nello spettacolare match di andata del playout di Serie B. Un duello cruciale per la salvezza, con orari, formazioni probabili e tutte le informazioni su dove seguirla in TV. Non perdere neanche un minuto di questa sfida decisiva: scopri tutto sulle emozioni che ci aspettano allo stadio Marassi e in diretta sui nostri canali.

(Adnkronos) – Inizia il playout di Serie B. Oggi, domenica 15 giugno, la Sampdoria ospita la Salernitana allo stadio Marassi di Genova nell'andata dello spareggio salvezza per rimanere nel campionato cadetto. I blucerchiati, dopo l'iniziale retrocessione a causa del terzultimo posto con cui avevano chiuso il campionato, sono riusciti ad accedere al playout grazie alla . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: sampdoria - salernitana - orario - probabili

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato.

: ? La biglietteria granata ha ufficializzato le procedure di rimborso dei 23.170 biglietti venduti (esclusi accrediti, omaggi ed ospiti) per Salernitana-Frosinone, con TicketOne. Vai su Facebook

Sampdoria-Salernitana: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv; Sampdoria-Salernitana, dove vedere il Playout d'andata di Serie B: DAZN o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni; Sampdoria-Salernitana oggi in TV, dove vedere il playout di Serie B in diretta e streaming: orario e canale.

Sampdoria-Salernitana: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Da msn.com: Oggi, domenica 15 giugno, la Sampdoria ospita la Salernitana allo stadio Marassi di Genova nell'andata dello spareggio salvezza per rimanere nel campionato ...