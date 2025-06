Sampdoria-Salernitana oggi in TV dove vedere il playout di Serie B in diretta e streaming | orario e canale

Se sei appassionato di calcio e vuoi vivere in tempo reale l’emozione dei playout di Serie B tra Sampdoria e Salernitana, non perdere questa occasione! Oggi alle 20:30 al Ferraris di Genova, il match promette spettacolo e suspense. La partita sarà trasmessa in diretta, sia in chiaro che in streaming su DAZN. Scopri tutte le ultime news sulle formazioni di Evani e Marino e preparati a non perdere neanche un momento di questa sfida decisiva!

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato.

