Sampdoria-Salernitana LIVE formazioni ufficiali | ci sono Simy e Coda

La sfida tra Sampdoria e Salernitana si accende, con formazioni ufficiali che vedono protagonisti Simy e Coda. Dopo un lungo braccio di ferro tra tribunali e ricorsi, le squadre sono pronte a scendere in campo per l’andata dei playout di Serie B: un match decisivo che potrebbe cambiare le sorti di entrambe le compagini. La passione e la tensione sono alle stelle, e il risultato finale si avvicina…

Sampdoria-Salernitana, andata dei playout di Serie B Dopo una partita giocata tra faldoni e tribunali, la Sampdoria è pronta a scendere in campo.

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato.

L'AIA designa Aureliano per Sampdoria-Salernitana Il designatore CAN dell'AIA ha ufficializzato arbitro, assistenti, IV Ufficiale, V.A. Vai su Facebook

