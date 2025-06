Sampdoria-Salernitana le pagelle di CM | Meulensteen piazza la zampata Simy non si vede

Nel match tra Sampdoria e Salernitana, la squadra di Meulensteen si impone con un netto 2-0, grazie alla grinta e alle giocate decisive. Cragno si distingue tra i pali, dimostrando coraggio e reflex pronti, mentre Simy rimane in ombra, senza brillare. Le pagelle di CM svelano i dettagli di una sfida intensa e ricca di emozioni: analisi che conferma come ogni dettaglio possa fare la differenza in campo.

Sampdoria-Salernitana 2-0 Sampdoria Cragno 6,5: uscita coraggiosissima nel secondo tempo sui piedi di Simy, rimedia anche un calcio in pieno. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: sampdoria - salernitana - simy - pagelle

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato.

Pagelle Sampdoria-Salernitana 2-0: Meulensteen e Curto decisivi, Simy ci prova ma non basta; Sampdoria-Salernitana, le pagelle di CM: Meuelensteen piazza la zampata, Simy non si vede; Sampdoria-Salernitana 2-0: risultato finale e highlights.

Sampdoria-Salernitana 2-0: i blucerchiati ora vedono la salvezza - Una sconfitta pesantissima, che nasce dalla notevole differenza di grinta e attenzione che mettono in mostra da una parte la Sampdoria e dall'altra la Salernitana che vede ... Lo riporta ilmattino.it