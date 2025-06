Sampdoria-Salernitana cos’è successo nel finale | 8 minuti di recupero e due espulsi

Un finale mozzafiato, con otto minuti di recupero che hanno acceso il nervosismo tra le squadre, culminando in due espulsioni. La Sampdoria conquista una vittoria fondamentale nel playout di Serie B contro la Salernitana, portando a casa un successo prezioso di 2-0. Un risultato che potrebbe cambiare le sorti della stagione e infondere nuova fiducia ai blucerchiati, pronti a scrivere il loro futuro sul campo.

Grande nervosismo nel finale di Sampdoria-Salernitana, gara d`andata del playout di Serie B. I blucerchiati vincono 2-0 con il vantaggio firmato.

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato.

