Sampdoria-Salernitana 2-0 pagelle | Ferrari e Riccio gladiatori Vieira trasformato

In una serata indimenticabile al Luigi Ferraris, la Sampdoria mette in scena una performance straordinaria contro la Salernitana, vincendo 2-0 grazie a una prestazione coraggiosa e determinata. Ferrari e Riccio brillano come veri gladiatori, mentre Vieira si trasforma in un vero trascinatore. Questa vittoria rappresenta un passo fondamentale verso la salvezza, che ora dipende dal prossimo impegno all’Arechi. La lotta continua: il destino dei blucerchiati è ancora nelle loro mani.

Gran partita della Sampdoria. Nella bolgia del Luigi Ferraris, stracolmo di tifosi, i blucerchiati superano 2-0 la Salernitana e annullano il vantaggio dei campani per la migliore posizione di classifica. Venerdì 20 giugno, all'Arechi, la Sampdoria potrà salvarsi ovviamente vincendo e pareggiando.

