Sampdoria-Salernitana 2-0 pagelle e highlights | granata inguardabili Stojanovic la combina grossa

Il calcio di maggio si accende con il duello tra Sampdoria e Salernitana, un match che ha riservato emozioni e polemiche. Con la Doria che conquista una vittoria fondamentale e i granata in difficoltà , tra veleni e decisioni discutibili, il play out si avvicina alla sua resa dei conti. La sfida di venerdì a Salerno sarà decisiva, ma intanto, riviviamo i momenti salienti di questa battaglia intensa e controversa.

Tra veleni e verdetti discutibili, il play out Sampdoria-Salernitana va in scena oltre un mese dopo la fine del campionato di serie B con i padroni di casa che segnano un gol per tempo e conquistato una fetta di salvezza. Inguardabili i granata che per restare tra i cadetti sono chiamati ad un’impresa maiuscola venerdì 20 giugno all’Arechi (i granata devono vincere con due gol di scarto). Meulensteen ancora in gol contro i granata. In un Marassi gremito e bollente, Pasquale Marino si affida allo stesso undici che ha sbancato il Tombolato di Cittadella nell’ultimo match di campionato. Parte dei sostenitori granata hanno deciso di restare all’esterno dello stadio per protesta nei confronti della Figc e della Lega di serie B. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it