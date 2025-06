Sampdoria-Salernitana 2-0 | Meulensteen e Curto proiettano i blucerchiati verso la salvezza

In un Ferraris infuocato, Sampdoria e Salernitana si affrontano in una sfida determinante: i blucerchiati, guidati da Meulensteen e Curto, conquistano una vittoria fondamentale per la salvezza, battendo i campani per 2-0. La vittoria rilancia le speranze di permanenza in Serie B, grazie all'energia e alle strategie dei protagonisti olandese ed ex Como. Una serata che potrebbe segnare il punto di svolta della stagione doriana.

