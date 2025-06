Sampdoria-Salernitana 2-0 | il tabellino

Sampdoria - Salernitana 2-0 (primo tempo 1-0) Marcatori: 39` p.t. Meulensteen (Sam), 41` s.t. Curto (Sam). Assist: 39` p.t. Ferrari (Sam),. 🔗 Leggi su Calciomercato.com

In questa notizia si parla di: sampdoria - salernitana - tabellino - primo

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato.

-: ? Via alla prevendita per il match di ritorno all’Arechi. ? Domenica 20 giugno, ore 20:30 Stadio Arechi – Salerno I tagliandi saranno acquistabili: Online su salernitana.ticketone.it N Vai su Facebook

Sampdoria-Salernitana, diretta testuale; La Sampdoria vince il primo round dei playout di Serie B: Salernitana battuta 2-0; Sampdoria-Salernitana 2-0: il tabellino.

La Sampdoria vince il primo round dei playout di Serie B: Salernitana battuta 2-0 - Venerdì 20 giugno il ritorno allo stadio Arechi di Salerno per decidere chi rimarrà nella ... Lo riporta fanpage.it