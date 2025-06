Sampdoria-Salernitana 2-0 il live match | la cronaca minuto per minuto

Un emozionante duello al Luigi Ferraris, dove il cuore dei tifosi batte forte, scandendo ogni azione di Sampdoria e Salernitana in una sfida decisiva per la salvezza. La tensione è alle stelle mentre i padroni di casa aprono le danze con un risultato che potrebbe cambiare le sorti di entrambe le squadre. Seguite con noi il live aggiornato minuto per minuto, perché qui, ogni istante conta e la passione non si ferma mai.

In uno stadio Luigi Ferraris¬†gremito di tifosi e quasi¬†tutto esaurito si gioca Sampdoria-Salernitana, match di andata dei playout che valgono lo salvezza in Serie B.¬†Qui le formazioni ufficiali e gli aggiornamenti con il live match minuto per minuto.¬† Sampdoria-Salernitana 2-0: buona la prima. 🔗 Leggi su Genovatoday.it ¬© Genovatoday.it - Sampdoria-Salernitana 2-0, il live match: la cronaca minuto per minuto

In questa notizia si parla di: minuto - sampdoria - salernitana - match

Sampdoria-Salernitana, formazioni ufficiali e live minuto per minuto - Al Luigi Ferraris, uno spettacolare show di passione e tensione si sta svolgendo: la sfida tra Sampdoria e Salernitana, decisiva per i playout e la salvezza in Serie B, sta infiammando gli animi dei tifosi.

? MATCH DAY ? #SampdoriaSalernitana #SerieBKT 20:30 ? Stadio Luigi Ferraris Dazn e LaB Channel #macteanimo #avantibersagliera #salernitana Vai su Facebook

Sampdoria-Salernitana 2-0, il live match: la cronaca minuto per minuto; Sampdoria-Salernitana 1-0 live: la sblocca Meulensteen, esplode il Ferraris; Sampdoria-Salernitana 2-0: risultato finale e highlights.

Sampdoria-Salernitana 2-0 LIVE: espulso Borini, blucerchiati in dieci! - Sampdoria e Salernitana si affrontano nel match valevole per l’andata dei play out del campionato di Serie B. Lo riporta sampnews24.com