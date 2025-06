Sampdoria-Salernitana 2-0 Gol di Meulensteen e Curto | Aggiornamenti

Un tifo appassionato ha gremito il Ferraris con oltre 31.000 spettatori, assistendo a una vittoria della Sampdoria per 2-0 contro la Salernitana. I gol di Meulensteen e Curto hanno acceso l’entusiasmo dei presenti, mentre le scelte tattiche e le conferme in formazione hanno mostrato la determinazione delle squadre. Scopriamo insieme tutti gli aggiornamenti e i dettagli di questa sfida ricca di emozioni e strategie.

Oltre 31.000 i paganti al Ferraris. Venuti preferito a Ioannou a sinistra. In panchina Bereszynski e Borini. Nella Salernitana conferma per Simy in attacco. Fuori Soriano e Verde. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sampdoria-Salernitana 2-0. Gol di Meulensteen e Curto | Aggiornamenti

