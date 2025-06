Sampdoria-Salernitana 2-0 | buona la prima nella bolgia a segno Meulensteen e Curto

La Sampdoria di Evani apre la stagione con una vittoria convincente contro la Salernitana, regalando al pubblico di Luigi Ferraris una prestazione di grande entusiasmo e determinazione. Meulensteen e Curto si fanno trovare pronti a rete, consolidando un risultato che rafforza le ambizioni dei blucerchiati. Una partita intensa e combattuta, segnata dalla grinta e dal cuore, che promette un campionato emozionante e ricco di sorprese.

Buona la prima per la Sampdoria. La squadra di Evani regala a un Luigi Ferraris stracolmo di tifosi una prestazione di grande carattere e voglia, vince 2-0 e annulla il vantaggio della Salernitana per la migliore posizione di classifica. Una gara maschia, dominata sul piano del gioco nel primo. 🔗 Leggi su Genovatoday.it © Genovatoday.it - Sampdoria-Salernitana 2-0: buona la prima nella bolgia, a segno Meulensteen e Curto

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato.

