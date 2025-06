Sampdoria-Salernitana 1-0 live | la sblocca Meulensteen esplode il Ferraris

Nel cuore di Genova, lo stadio Luigi Ferraris si anima di passione e tensione: Sampdoria e Salernitana si contendono la salvezza in un match che tiene tutti col fiato sospeso. La vittoria potrebbe arrivare grazie a un gol decisivo di Meulensteen, che fa esplodere il pubblico. Segui con noi le emozioni di un match che potrebbe decidere le sorti di entrambe le squadre, portandoci verso un epilogo ricco di suspense e adrenalina.

In uno stadio Luigi Ferraris gremito di tifosi e quasi tutto esaurito si gioca Sampdoria-Salernitana, match di andata dei playout che valgono lo salvezza in Serie B.

Sampdoria Salernitana 1-0, Melle Meulensteen riesce a sbloccare una sfida che fin'ora aveva dato poche emozioni: è stato l'olandese a sbloccare il match per i doriani con un guizzo vincente. Si sblocca finalmente il match d'andata dei play-out.