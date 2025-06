Sampdoria-Salernitana 1-0 Gol di Meulensteen | Aggiornamenti

Una serata emozionante al Ferraris, con oltre 31.000 tifosi che hanno vibrato per la vittoria della Sampdoria contro la Salernitana. Il gol di Meulensteen ha deciso il match, mentre Venuti ha preso il posto di Ioannou a sinistra. In panchina Bereszynski e Borini, pronta la strategia di mister. La Salernitana conferma Simy in attacco, lasciando fuori Soriano e Verde. Ecco tutti gli aggiornamenti su questa appassionante sfida.

Oltre 31.000 i paganti al Ferraris. Venuti preferito a Ioannou a sinistra. In panchina Bereszynski e Borini. Nella Salernitana conferma per Simy in attacco. Fuori Soriano e Verde. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sampdoria-Salernitana 1-0. Gol di Meulensteen | Aggiornamenti

In questa notizia si parla di: salernitana - sampdoria - meulensteen - aggiornamenti

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato.

? Stasera al Ferraris l'andata dei playout di Serie B tra #Sampdoria e #Salernitana: 90' minuti fondamentali per la corsa salvezza dopo settimane di caos, ricorsi e attese: vietato sbagliare, il margine è zero... la posta in palio altissima. Probabili XI #SampdoriaS Vai su X

I DISTINTI RISPONDONO PRESENTE I tifosi della Sampdoria, in vista del match di domani con la Salernitana, esauriscono anche tutti i biglietti per i Distinti! ? Si va verso il tutto esaurito, manca davvero poco: TUTTI ALLO STADIO! Quanto attendete Vai su Facebook

DIRETTA: Sampdoria-Salernitana LIVE! Formazioni, risultati e aggiornamenti sul playout di Serie B; Playout Serie B: in campo Sampdoria-Salernitana (1-0), la sblocca Meulensteen; Sampdoria-Salernitana diretta playout Serie B: la sblocca Meulensteen.

Sampdoria-Salernitana LIVE (0-0). Ci prova Sibilli dalla distanza, fuori di poco - Striscione in Gradinata Sud: ‘Manfredi dirigenti competenti e basta fallimenti’ ... msn.com scrive