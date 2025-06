Sampdoria-Salernitana 0-0 | Aggiornamenti

Un pomeriggio di emozioni intense al Ferraris, con oltre 31.000 tifosi che hanno gremito gli spalti per assistere a un pareggio senza reti tra Sampdoria e Salernitana. La sfida ha visto scelte strategiche e conferme importanti, come Venuti in campo sulla sinistra e Simy in attacco per gli ospiti. Un match ricco di tensione e volontà, pronto a scrivere nuove pagine nella stagione di entrambe le squadre.

Oltre 31.000 i paganti al Ferraris. Venuti preferito a Ioannou a sinistra. In panchina Bereszynski e Borini. Nella Salernitana conferma per Simy in attacco. Fuori Soriano e Verde. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Sampdoria-Salernitana 0-0 | Aggiornamenti

Cittadella e Sampdoria (per la prima volta) in Serie C, playout per Frosinone e Salernitana - Nell'epilogo della Serie B, Sampdoria e Cittadella retrocedono in Serie C, mentre Frosinone e Salernitana si preparano a disputare i playout per la permanenza nel campionato.

I convocati per la Salernitana. Presenti Borini e Abiuso. Aggregati Malanca e Paratici. Out Niang #SerieB #Sampdoria #Playout Vai su X

SUPERATA QUOTA 20MILA La vendita dei biglietti per Sampdoria-Salernitana continua a procedere a gonfie vele: il dato aggiornato a ieri dice 21.400 presenze! L'obiettivo è superare i 30.731 dell'ultima sfida di campionato proprio contro i campani. Vai su Facebook

