"La politica della Samb sui giovani va benissimo, purchè siano di prospettiva", l’ex rossoblù Sebastiano Vecchiola analizza così le prime operazioni di mercato del club del Riviera delle Palme. "Però - aggiunge - in C bisogna prendere anche tre, quattro pezzi da novanta di categoria. Ora bisogna consolidarsi tra i professionisti ed è questa la strada migliore che la società possa prendere. Certo, la Samb ha nel suo dna quello di lottare per vincere, ma bisogna anche costruire il futuro. Questa è una società nuova che dopo soli due anni ha centrato l’obiettivo di vincere il campionato. E ora bisogna dare la giusta concretezza alla struttura e alla categoria". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Sambenedettese: Giovani di Prospettiva e Strategie di Mercato per la Serie C

